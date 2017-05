WTA Roma: Maria Sharapova, Kristina Mladenovic, Madison Keys si Carla Suarez Navarro, eliminate (Rezultatele zilei)

16-Mirjana Lucic-Baroni - Maria Sharapova 6-4 3-6 1-2 (abandon Sharapova)7-Svetlana Kuznetsova - Katerina Siniakova 6-1 7-6(3)5-Johanna Konta - Yulia Putintseva 6-3 6-0Timea Bacsinszky - Timea Babos 6-2 6-2Julia Goerges - 13-Kristina Mladenovic 7-6(6) 7-5Lauren Davis - Carla Suarez Navarro 6-2 5-7 6-315-Kiki Bertens - Monica Niculescu 2-6 6-2 6-1Catherine Bellis - Misaki Doi 6-4 7-6(6)Daria Gavrilova - 10-Madison Keys 2-6 7-5 7-5Ekaterina Makarova - Roberta Vinci 6-2 6-1Jelena Ostapenko - Shelby Rogers 6-3 6-4Anastasija Sevastova - Irina Begu 6-4 6-4Anett Kontaveit - Andrea Petkovic 6-3 6-4."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.