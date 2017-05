Andy Murray (30 de ani), liderul mondial din clasamentul ATP, a parasit turneul Masters de la Roma, fiind eliminat de italianul Fabio Fognini in turul doi.Liderul mondial a fost dominat autoritar de reprezentantul gazdelor, in fata caruia a pierdut in minimum de seturi, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 35 de minute, potrivit gsp.ro.