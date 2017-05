Simona Halep joaca, miercuri, la ora 12.00, in turul doi la turneul de la Roma

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua, miercuri, de la ora 12.00, cu germana Laura Siegemund, locul 32 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie Premier 5 de la Roma, potrivit news.ro.



Meciul va avea loc pe arena Pietrangeli.

Tot miercuri, in primul meci de pe terenul 4, de la ora 12.00, in primul tur la dublu, Monica Niculescu si americanca Christina McHale vor juca in compania perechii italiene Sara Errani/Martina Trevisan.





Monica Niculescu (locul 48 WTA) a parasit turneul "Premier 5" de la Roma din turul intai: a fost invinsa de Kiki Bertens (locul 20 WTA), scor 2-6, 6-2, 6-1.



Meciul s-a intins pe durata a 118 minute. Pentru prezenta la Roma, Monica va primi 6.939 de euro si un punct WTA.



Tot marti, o alta jucatoare din Romania a fost eliminata de la Roma: Irina Begu a pierdut confruntarea cu Anastasija Sevastova (Letonia - 18 WTA), scor 4-6, 4-6.