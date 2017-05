WTA Roma Sharapova a abandonat in meciul cu Lucic-Baroni/ Sharapova, sanse compromise pentru Wimbledon dupa ce nu a primit wild card la Roland Garos

Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova, accidentata la picior, a abandonat in setul trei al meciului cu Mirjana Lucic-Baroni, din turul doi al turneului Premier 5 de la Roma, potrivit news.ro. In urma acestui abandon, rusoaica isi compromite serios si sansele de a juca la Wimbledon neacumuland suficiente puncte pentru a se califica direct pe tabloul principal, potrivit Reuters. Masha ar fi avut nevoie de o semifinala la Roma pentru a face saltul necesar in clasament.



Sharapova a pierdut primul set cu Lucic-Baroni, scor 4-6, iar apoi s-a impus in setul doi cu 6-3. In setul trei, cand conducea cu 2-1, a avut nevoie de interventia medicului, fiind bandajata la piciorul stang. Dupa cateva momente, ea a decis sa abandoneze.

Lucic-Baroni va juca in optimi cu invingatoarea din meciul dintre Angelique Kerber si Anett Kontaveit.

Presedintele Federatiei Franceze de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, a anuntat, marti, ca jucatoarea rusa Maria Sharapova nu va beneficia de invitatie la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, nici pentru tabloul principal, nici pentru calificari, informeaza L'Equipe, citat de News.ro.



"Nu pot sa-i acord un wild-card. Ea a castigat doua titluri aici pe meritul ei. Daca se poate oferi un wild-card cand revii dupa o accidentare, acest lucru nu este valabil cand e vorba de dopaj. Tine doar de Maria sa gaseasca puterea de a castiga din nou titluri majore", a declarat Giudicelli.



Maria Sharapova a revenit, pe 26 aprilie, la turneul de la Stuttgart, dupa suspendarea de 15 luni primita dupa ce a fost depistata pozitiv cu meldonium, la Australian Open, in 2016. Fosta ocupanta a locului 1 WTA (in prezent pe locul 211) a primit un wild-card si a atins faza semifinalelor la Porsche Tennis Grand Prix. Si la Madrid ea a evoluat cu invitatie, reusind sa ajunga in turul doi.



Ea evolueaza tot in baza unui wild-card si la turneul de la Roma, unde joaca in turul doi cu sportiva croata Mirjana Lucici Baroni, locul 20 WTA.



Turneul de la Roland Garros are loc in perioada 28 mai - 11 iunie.