Viorel Tanase va fi antrenor principal la FCSB: Cred in calitatile lui Nicolae Dica si de asta am acceptat

Tehnicianul Viorel Tanase va fi antrenor principal la FCSB, el afirmand ca a acceptat imediat oferta lui Nicolae Dica, deoarece acesta poate sta pe banca doar ca secund, neavand licenta necesara pentru principal, potrivit news.ro.



"Am vorbit cu Nicolae, am fost putin surprins, e o propunere tentanta. Si Nicolae fiind la inceput are nevoie de ajutor si mi-am oferit tot sprijinul. Cred in calitatile lui si de asta am acceptat. Am fost antrenor principal in liga a treia si contractul mi s-a incheiat. Maine vom avea discutii si vom pune totul la punct. Cand auzi Steaua...nu ma asteptam. In ultimii doi ani am antrenat la liga a treia si nu ma asteptam la asemenea propunere. Ca jucator am avut oportunitatea de a ajunge la Steaua, dupa ce am jucat un an la Dinamo, am avut discutii de a trece in Ghencea, dar nu s-a materializat, desi mi-as fi dorit. Plec la lupta cu incredere si cu un mare entuziasm", a declarat Tanase la Digisport.

Viorel Tanase, in varsta de 46 de ani, a mai pregatit echipe precum Dunarea Galati, Farul Constanta, Otelul Galati sau Cetate Deva.

Dica apreciaza ca Viorel Tanase este omul potrivit pentru a-l ajuta la FCSB. "Pe Vio il stiu de foarte mult timp. M-am gandit la el, ii stiu caracterul si cred ca ma poate ajuta foarte mult. Din discutiile pe care le-am avut cred ca e omul potrivit", a spus Dica la Digisport.

Finantatorul FCSB Gigi Becali a anuntat, luni, la resedinta sa din Aleea Alexandru, ca s-a inteles cu Nicolae Dica pentru preluarea postului de antrenor principal, ocupat pana acum de Laurentiu Reghecampf.

Becali a precizat ca s-a inteles verbal cu Nicolae Dica pentru ocuparea postului de antrenor si ca acesta urmeaza sa aduca un colaborator care sa fie principal, intrucat el are doar licenta pentru a fi secund.