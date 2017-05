Ion Tiriac, dupa ce a fost criticat de WTA: "Ilie Nastase e Ilie Nastase, din cand in cand o ia pe aratura. E insa omul care a slujit tenisul timp de peste 50 de ani"

"Eu mi-am facut declaratia mea pe care am dat-o presei si cu domnul Nastase fiind pe podium, la Madrid. Adica trofeul meu sa-l dea Babalugu? Sau cine sa-l dea? Domnul Nastase a fost si este omul cu care eu mi-am impartasit 50 de ani din viata. Si asa ramane" -"Din cate stiu, Ilie Nastase are interzis la competitiile organizate de ITF, acest lucru nu se intampla insa la Grand Slam si la turneele organizate sub egida WTA si ATP.Cred ca Ilie Nastase si-a facut cu brio datoria pentru tenis in cei peste 50 de ani in care a facut parte din fenomen. Sa nu uitam ce impact a avut asupra imaginii tenisului prezenta lui Ilie Nastase. Cred ca WTA trebuie sa isi ceara scuze pentru comunicatul in care critica prezenta lui Nastase la festivitatea de premiere" -"Am cerut clar de la inceput ca Ilie Nastase sa fie prezent pe teren la festivitatea de premiere. Timp de 23 de ani, numele lui Ilie a fost legat de turneul ATP care s-a disputat la Bucuresti" -"Ilie Nastase e Ilie Nastase, e o personalitate enorma. De ce se vorbeste astazi despre Ilie Nastase? Nu ca a scos doua fraze ci pentru ca e Ilie Nastase. Il stim toti, de bine, dar si de rau. Din cand in cand o ia pe aratura. Dar aici, dupa carnetul meu de adrese, nu a facut nimic iesit din normal. Totdeauna, prietenii nostri au fost imprejurul nostru. Noi suntem un pic diferiti fata de ceilalti, in special de americani. Noi nu am avut treaba asta cu rasismul, nu am avut-o niciodata. Noi am crescut impreuna. Eu m-am nascut intr-o casa in care erau trei familii de maghiari de origine romana, trei familii de sasi de origine romana, trei familii de evrei, carora le spuneam jidani pe vremea aia si nu s-a suparat nimeni, si patru familii de romani. Dupa care, in facultate noi am avut in facultate o enormitate de studenti din Africa.Venind la surorile Williams, am spus-o intotdeauna, au fost cele mai cuminti, cele mai sensibile jucatoare din perioada vietii mele. Venus a fost singura jucatoare care mi-a scris o scrisoare de multumire pe vremea aia. Cine a incitat-o pe Serena la treaba asta, nu stiu si nu ma intereseaza, dar in orice caz nu a fost nicio fraza cu tenta rasista. Si cu asta am terminat cu domnul Nastase si cu Serena. Pe cealalta parte si-a aparat echipa.Puteti sa credeti ca a delegat un sepervizor englez la un meci Romania - Anglia. Unde suntem, in Congo? Cine suntem? Cine sunt acesti domni care au puterea de decizie care in a doua secunda il suspenda? Cum sa il suspenzi fara sa il asculti? Adica nu are si el dreptul la aparare daca il acuza cineva? L-a acuzat doar a doua zi doamna capitan de echipa pentru ca in prima zi au ras acolo impreuna. Ma mir ca nu s-au pupat si s-au luat la alte treburi. Si a doua zi, vai ce insultate suntem. Chiar suntem tampitii satului?",Presedintele WTA, Steve Simon, le-a felicitat pe finalistele turneului de la Madrid, Simona Halep si Kristina Mladenovic, pentru prestatia din ultimul act, insa a precizat ca prezenta lui Ilie Nastase la ceremonia de decernare a trofeului a umbrit ziua de sambata. El a mentionat ca a fost