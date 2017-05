WTA Roma: Irina Camelia Begu, invinsa in runda inaugurala de Anastasija Sevastova

Meciul a durat o ora si 34 de minute. Pentru prezenta la Roma, Irina va primi 6.939 de euro si un punct WTA.Reamintim ca in 2016 Begu a ajuns pana in semifinale la Roma, faza a competitiei unde a fost invinsa de Serena Williams (americanca a castigat turneul italian anul trecut).Anastasija Sevastova - Irina Begu 6-4 6-4Anett Kontaveit - Andrea Petkovic 6-3 6-4."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.