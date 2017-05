Roger Federer, forfait pentru Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului

"Lucrez dur de o luna, insa avand in vedere ca vreau sa joc inca multi ani in circuit, cred ca este preferabil sa nu particip la sezonul pe zgura si sa ma pregatesc pentru cele pe iarba si suprafata dura", a explicat jucatorul din Tara Cantoanelor, in varsta de 35 ani, pe site-ul sau oficial.In urma cu doua saptamani, Federer a lasat sa se inteleaga, intr-un interviu, ca intentia sa este de a juca la Roland Garros, chiar daca nu a inclus in programul sau niciun turneu de pregatire pe zgura, ceea ce ii limita considerabil sansele de a obtine o performanta notabila in capitala Frantei.El a precizat ca isi va anunta decizia pe 10 mai, iar fanii sai au asteptat in van un semn din partea sa pe retelele de socializare, in ziua respectiva. Federer a postat, insa, a doua zi un clip in care putea fi vazut antrenandu-se pe suprafata dura... la Dubai.Zgura a fost intotdeauna suprafata care l-a dezavantajat pe Federer si jocul sau ofensiv, chiar daca s-a format ca jucator pe astfel de terenuri.Campionul elvetian a avut nevoie de 11 tentative pentru a se impune la Roland Garros, in 2009, an in care si-a adaugat in palmares singurul titlu de Grand Slam care ii lipsea.Anul acesta, marele favorit al turneului parizian este spaniolul Rafael Nadal, revenit la forma care l-a consacrat si care spera sa cucereasca al zecelea sau titlu la Roland Garros.