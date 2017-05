WTA Roma: Maria Sharapova, in turul doi

Meciul a durat o ora si 37 de minute.Maria Sharapova - Christina McHale 6-4 6-216-Mirjana Lucic-Baroni - Lucie Safarova 7-5 4-6 6-3Yulia Putintseva - Monica Puig 6-2 7-5Katerina Siniakova - Zhang Shuai 5-7 6-3 7-6(6)14-Barbora Strycova - Daria Kasatkina 4-6 4-3 (abandon Kasatkina)Laura Siegemund - Naomi Osaka 6-2 6-4."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.