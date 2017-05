​ATP: Juan Monaco (33 de ani) se retrage din activitatea sportiva

"Sunt sigur ca am luat decizia potrivita. O parte minunata si foarte importanta a vietii mele s-a incheiat. Ma retrag din tenisul profesionist. Sentimentele sunt atat de multe incat mi-e foarte greu sa le astern pe hartie. Mandrie pentru ca am infruntat atat de multe provocari de-a lungul anilor. Recunostinta pentru tot ce mi-a oferit tenisul: educatie, disciplina, prietenie si momente de neuitat. Tristete, pentru ca imi va fi dor de terenurile de tenis. Fericire, pentru ca am avut sansa de munci intr-un domeniu pe care l-am iubit inca din copilarie" -De-a lungul timpului, Juan Monaco a castigat de-a lungul timpului noua titluri ATP la simplu si trei la dublu.