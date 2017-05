ATP Roma: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati in primul tur al probei de dublu

Meciul a durat o ora si 28 de minute.Luni joaca in primul tur la Roma si Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan), in compania perechii Tommy Haas/Max Mirnii (Germania/Belarus).Premiul pentru participarea in runda inaugurala de dublu este de 8.730 de euro, iar invingatorii din primul tur isi vor asigura 16.550 de euro si 90 de puncte in clasamentul de dublu.