WTA Roma: Simona Halep se va duela in turul doi cu "cosmarul" Laura Siegemund

Laura a trecut in runda inaugurala de Naomi Osaka (Japonia - 49 WTA), scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 31 de minute.A fost 6-4, 7-5 la Stuttgart in semifinale (in acest an) si 6-1, 6-2 (tot la Stuttgart, dar in 2016) pentru Siegemund in confruntarile cu Halep.Sambata (n.r. 13 mai), Simona Halep a castigat primul turneu din 2017, la Madrid (Premier Mandatory)."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.