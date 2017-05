​VIDEO ATP Madrid: Rafael Nadal a castigat competitia de la "Caja Magica" - Masters-ul cu numarul 30 din cariera

A cincea intalnire dintre Rafa si Dominic (spaniolul conduce cu 4-1) a fost una echilibrata si cu multe momente spectaculoase. Favorit la castigarea unui nou trofeu la Madrid, Nadal a dat peste un Thiem aflat intr-o zi mare. Austriacul l-a "intins" cat a putut pe "The King of Clay", ibericul castigand finala dupa doua ore si 18 minute de la primul punct.Thiem a aratat inca o data ca este unul din cei mai buni jucatori din noua generatie, cea care o va inlocui la un moment dat pe cea reprezentata cu atata de succes de mari campioni precum Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray si Stan Wawrinka...Pe zgura, suprafata sa favorita, Nadal a castigat pana acum in 2017 urmatoarele turnee: Monte Carlo (Masters), Barcelona (de categorie "500") si Madrid (Masters).In saptamana care urmeaza se va disputa turneul de la Roma (tot Masters), iar incepand cu 28 mai va debuta Roland Garros-ul (al doilea turneu de Grand Slam al anului).Cele mai multe titluri: Rafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014, 2017)Cele mai multe finale: Rafael Nadal (8)Cele mai multe titluri consecutive: Rafael Nadal (2)Cele mai multe finale consecutive: Rafael Nadal (3).2017 - Rafael Nadal2016 - Novak Djokovic2015 - Andy Murray2014 - Rafael Nadal2013 - Rafael Nadal2012 - Roger Federer2011 - Novak Djokovic2010 - Rafael Nadal* Incepand din 2009, s-a facut trecerea de la hard la zgura2009 - Roger Federer2008 - Andy Murray2007 - David Nalbandian2006 - Roger Federer2005 - Rafael Nadal2004 - Marat Safin2003 - Juan Carlos Ferrero2002 - Andre Agassi1 Rafael Nadal 302 Novak Djokovic 303 Roger Federer 264 Andre Agassi 175 Andy Murray 146 Pete Sampras 11 etc.