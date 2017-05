ATP Madrid: Dominic Thiem, in finala - Duel cu Rafael Nadal pentru castigarea trofeului

In varsta de 23 de ani, Dominic a trecut in doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Cuevas, dupa un meci care a durat o ora si 22 de minute.Finala de duminica (va incepe la ora 19:00 si va fi in direct pe Digisport) ii va aduce fata in fata pe Dominic Thiem si pe Rafael Nadal. Cei doi s-au duelat ultima data la Barcelona (in finala), castig de cauza avand ibericul. Rafa conduce cu 3-1 in intalnirile directe cu austriacul.In semifinale, Nadal l-a invins in doua seturi (6-2, 6-4) pe Novak Djokovic.