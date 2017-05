Victoria de la Madrid a aduce pe Simona Halep pe locul 8 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Simona Halep, locul 8 WTA, a castigat a doua oara consecutiv turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 7-5, 6-7 (5), 6-2, pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, locul 17 WTA.Halep va primi 1.043.680 de euro si 1.000 de puncte WTA. Ea va urca de pe locul 8 pe locul 4 WTA, in clasamentul general si de pe locul 29 pe 8, in ierarhia "Race to Singapore".La Turneul Campioanelor, din luna octombrie, vor evolua cele mai bune opt jucatoare in sezonul in curs. Clasamentul "Race" tine cont doar de punctele acumulate de o jucatoare in timpul unui sezon.Mladenovic va urca pe locul 14 WTA si de pe 8 pe 4 in "Race". Daca ar fi castigat Madrid Open, frantuzoaica ar fi fost pe primul loc in aceasta ultima ierarhie.