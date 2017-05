Simona Halep: "Dupa turneul de la Miami, Darren Cahill a incetat sa lucreze cu mine, era suparat. A fost un soc pentru mine"

"Dupa Miami, el a incetat sa lucreze cu mine, pentru ca era suparat. Nu pentru ca am pierdut meciul, ci pentru atitudinea mea, a simtit ca am renuntat. Atunci am inceput sa lucrez mai mult la mentalitatea mea, la psihic. Astazi am aratat o noua Simo, care nu renunta, desi am pierdut greu setul doi. Sunt mandra ca am reusit sa schimb totul in scurt timp. Acum doar vreau sa raman asa si sa devin mai puternica. Nu vreau sa pierd asta, pentru ca personalitatea mea poate fi putin nebuna pe teren. Acum vreau doar sa fiu calma, pentru ca atunci cand sunt calma pot vedea jocul si ce face adversara. Astfel, pot juca un tenis mai bun. Il admir si il respect pe Darren. Ii multumesc pentru decizia luata dupa Miami, a fost un soc pentru mine si nu m-am gandit decat ca trebuie sa schimb lucrurile",La finalul lunii martie, Simona Halep a explicat atitudinea negativa pe care a avut-o in timpul dialogului de pe teren cu antrenorul Darren Cahill, la meciul de la Miami pierdut in fata sportivei britanice Johanna Konta, prin faptul ca obisnuieste sa fie foarte dura cu ea insasi.Nervoasa si demoralizata de sansele ratate in cel de-al doilea set, pierdut la tie-break, Halep l-a chemat a doua oara pe Darren Cahill pentru sfaturi. Dialogul a inceput cu Halep criticandu-se pentru evolutia din setul al doilea. Cahill a incercat sa-i redea increderea elevei sale.La prima interventie de "coaching", care a avut loc in timpul celui de-al doilea set, Halep si-a certat antrenorul, cerandu-i sa nu mai dea din cap atunci cand greseste. A fost prima reactie de acest gen in fata lui Cahill, care antreneaza "full-time" din decembrie 2015, insa nu singura din cariera ei.Revenind la finala de la Madrid, Halep a afirmat ca a fost foarte emotionata: "Am obtinut o victorie mare, dar sunt foarte obosita. Am avut emotii mari inainte de meci si ma durea stomacul. Am fost nervoasa pentru ca imi doream mult sa castig. Dupa cum am mai spus, este un turneu special pentru mine si am vrut sa dau totul, sa castig si sa joc bine. Sunt fericita ca am facut un meci mare, amandoua am aratat un nivel ridicat de tenis si sunt mandra ca eu am castigat".Jucatoarea romana a mai spus ca a fost speriata de accidentarea la genunchi de la inceputul anului, dar acum muschii sunt mai puternici si munceste mult la sala. Ea i-a multumit si preparatorului fizic, care a revenit alaturi de ea dupa un an.Halep crede ca a fost mai puternica fizic si psihic decat Mladenovic la meciul de sambata. "Cred ca va ajunge curand in Top10", a adaugat romanca despre jucatoarea franceza.Simona Halep a spus ca a mancat multa ciocolata la Madrid, deoarece a simtit nevoia, probabil si pentru ca a jucat si la dublu. "Acum am nevoie de un masaj, inca putina ciocolata si totul va fi perfect!".