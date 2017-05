​WTA Roma: Sorana Cirstea, eliminata in primul tur al calificarilor

Cirstea a fost invinsa de chinezoaica Wang Qiang, locul 58 mondial, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 12 minute.La turneul de la Roma, Simona Halep, cap de serie numarul sase, va evolua direct in turul doi , cu invingatoarea dintre Laura Siegemund si Naomi Osaka, in timp ce Irina Begu va juca in runda inaugurala cu letona Anastasija Sevastova, iar Monica Niculescu cu olandeza Kiki Bertens.