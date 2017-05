LIVE Text Madrid, finala: Simona Halep vs Kristina Mladenovic (de la ora 20:00)

Anul trecut, Halep s-a impus la Madrid Open, dupa ce a dispus, cu 6-2, 6-4, de Dominika Cibulkova din Slovacia. In 2014, romanca a fost invinsa in aceeasi faza de Maria Sharapova, cu 1-6, 6-2, 6-3.Halep a disputat ultima finala la 31 iulie 2016, cand a castigat turneul de la Montreal, dupa 7-6 (2), 6-3, in fata americancei Madison Keys.In varsta de 25 de ani, Simona Halep a castigat 14 turnee: Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.Ea a mai jucat opt finale, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.Castigatoarea Madrid Open va primi 1.043.680 de euro si 1.000 de puncte WTA, iar invinsa din finala 511.740 de euro si 650 de puncte.Turul I: Simona Halep - Kristyna Pliskova (48 WTA) 6-1, 6-2, dupa 58 de minuteTurul II: Simona Halep - Roberta Vinci (34 WTA) 6-3, 2-6, 7-6 (2), dupa o ora si 57 de minuteOptimi: Simona Halep - Samantha Stosur (26 WTA) 6-4, 4-6, 6-4, dupa o ora si 53 minute.Sferturi: Simona Halep - Coco Vandeweghe (20 WTA) 6-1, 6-1, dupa 56 de minuteSemifinale: Simona Halep - Anastasija Sevastova (22 WTA) 6-2, 6-2, dupa o ora si 13 minute.2016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)