ATP Madrid: Rafael Nadal a rupt "blestemul" in meciurile cu Novak Djokovic - Ibericul, victorie in doua seturi

Perioada buna pentru Nadal pe zgura continua, Rafa calificandu-se in finala Masters-ului de la Madrid. Castigator de patru ori al turneului patronat de Ion Tiriac, ibericul nu i-a dat prea mari sperante lui Djokovic, jocul curgand in favoarea lui Nadal.Primul set al disputei a fost unul pe care Nole isi va dori sa il uite cat mai repede: Rafa a avut initiativa, a dictat ritmul si a ajuns la aproape toate mingile. Dupa 4-0 si 5-1, Nadal s-a impus cu 6-2.Debutul setului secund a continuat in aceleasi coordonate: Nadal a fost jucatorul mai bun si s-a distantat relativ rapid la 2-0. A urmat o tresarire de orgoliu pentru sarb: a returnat bine, a facut diferenta cu forehandul (in special in lung de linie) si a revenit pe tabela (2-2).Nu a fost insa suficient - Nadal s-a "trezit" rapid din starea de "amorteala", a facut inca un break, iar apoi s-a mers cap la cap pana la 5-4. Ibericul a avut doua mingi de meci (40-15), Nole a castigat urmatoarele trei puncte consecutive (a avut minge de 5-5), insa pana la urma Rafa a castigat game-ul si setul cu 6-4.In urma acestui succes, Nadal a mai "strans" putin scorul meciurilor directe, sarbul conducand acum cu 26-24. Novak castigase ultimele sapte meciuri consecutive, ultimul succes al spaniolului datand din finala de la Roland Garros, din 2014.In finala de duminica, Nadal il va intalni pe invingatorul din meciul dintre Dominic Thiem (9 ATP - Austria) si Pablo Cuevas (27 ATP - Uruguay).1 Novak Djokovic 302 Rafael Nadal 293 Roger Federer 264 Ivan Lendl 225 John McEnroe 196 Jimmy Connors, Andre Agassi 178 Bjorn Borg 159 Andy Murray 1410 Boris Becker 13.Rafael Nadal conduce in ierarhia finalelor de Masters jucate (45). Urmeaza Roger Federer (44), Novak Djokovic (43) si Ivan Lendl (33).