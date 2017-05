WTA Madrid: Finala va fi disputata intre Simona Halep si Kristina Mladenovic, sambata, de la ora 20.00. Romanca revine pe locul 4 WTA

Semifinala a doua de la Madrid a durat o ora si 43 de minute. Dupa eliminarea Svetlanei Kuznetsova, Halep isi va recupera, incepand de luni, pozitia a patra, pe care a pierdut-o dupa ce i s-au retras cele 1.000 de puncte aferente succesului de anul trecut de la Madrid.FInala este programata sambata, de la ora 20.00.Mladenovic are 3-1 in partidele cu Halep. La mijlocul lunii martie, sportiva din Constanta a pierdut, cu 3-6, 3-6, intalnirea din turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA). Halep a castigat doar meciul din 2015, din turul secund al turneului de la Cincinnati, cu 7-5, 5-7, 6-4. Mladenovic s-a mai impus in sferturi la Birmingham, in 2014, cu 2-6, 6-0, 7-6 (4), si in turul I la Paris, in 2014, scor 7-6 (1), 6-4.In varsta de 23 de ani, Kristina Mladenovic va juca a patra finala in acest an, prima din cariera a unui turneu de categorie Premier Mandatory. In 2017, ea s-a impus la Sankt Petersburg, unde a castigat primul ei trofeu la simplu, si a pierdut in ultimul act la Acapulco si la Stuttgart.Castigatoarea Madrid Open va primi 1.043.680 de euro si 1.000 de puncte WTA, iar invinsa din finala 511.740 de euro si 650 de puncte.Anul trecut, Halep s-a impus la Madrid Open, dupa ce a dispus, cu 6-2, 6-4, de Dominika Cibulkova din Slovacia. In 2014, romanca a fost invinsa in aceeasi faza de Maria Sharapova, cu 1-6, 6-2, 6-3.Halep a disputat ultima finala la 31 iulie 2016, cand a castigat turneul de la Montreal, dupa 7-6 (2), 6-3, in fata americancei Madison Keys.In varsta de 25 de ani, Simona Halep a castigat 14 turnee: Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.Ea a mai jucat opt finale, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.