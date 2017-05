Simona Halep va juca direct in turul doi la Roma, cu Laura Siegemund sau Naomi Osaka

Halep, cap de serie numarul sase la Foro Italico, a fost invinsa in ambele meciuri directe de Siegemund (35 WTA), anul trecut in optimi la Stuttgart, cu 6-1, 6-2, si anul acesta in semifinale, tot la Stuttgart, cu 6-4, 7-5. In schimb, Simona s-a impus in ambele partide cu Osaka (49 WTA), anul trecut in turul trei la Roland Garros, cu 4-6, 6-2, 6-3, si anul acesta, la Miami, in turul secund, cu 6-4, 2-6, 6-3.Irina Begu (36 WTA) va avea meci greu in primul tur cu letona Anastasija Sevastova (22 WTA), care are 2-1 la general, ultima confruntare avand loc anul acesta, la Dubai, cand baltica s-a impus in primul tur cu 6-1, 7-5.Monica Niculescu (51 WTA) va avea si ea o adversara dificila, olandeza Kiki Bertens (19 WTA), dar in fata careia a castigat ambele partide, in 2015, in sferturi la Poitiers, cu 5-7, 6-0, 7-5, si anul trecut, la Luxemburg, cu 6-3, 6-3 in semifinale.Sorana Cirstea (83 WTA) va lua startul in calificari, urmand sa joace in primul tur cu chinezoaica Qiang Wang (64 WTA).

Simona Halep s-a calificat, vineri, in finala de la Madrid (campioana anul trecut), dupa ce a dispus cu 6-2, 6-3 de letona Anastasija Sevastova. Simona Halep va juca in ultimul act, sambata, de la ora 20.00 (ora Romaniei), cu invingatoarea meciului dintre rusoaica Svetlana Kuznetsova, numarul 9 mondial, si Kristina Mladenovic (Franta, 17 WTA).