WTA Madrid: Simona Halep si Irina-Camelia Begu, invinse in semifinalele probei de dublu

In semifinale, Simona Halep si Irina Begu au fost invinse de cuplul Timea Babos/Andrea Hlavackova (Ungaria/Cehia), cap de serie 5, scor 6-4, 6-2.Meciul a durat o ora si cinci minute.Premiul pentru accederea in semifinalele probei de dublu este de 79.360 de euro si 390 de puncte.Simona Halep a jucat vineri si la simplu la Madrid, ea ajungand in finala dupa ce a trecut, scor 6-2, 6-3, de sportiva letona Anastasija Sevastova, locul 22 WTA.