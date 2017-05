WTA Madrid: Simona Halep vs Anastasija Sevastova in semifinale (nu inainte de ora 15:00)

Ultima intalnire intre Halep si Sevastova avut loc la sfarsitul lunii aprilie, in sferturile turneului "Premier" de la Stuttgart. Halep s-a impus cu 6-3, 6-1. Mai multe detalii aici. 2009, La Palma (Hard): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Zgura): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Hard): 6-7(5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg (Hard): 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti (Zgura): 6-0, 6-0 pentru Simona Halep2017, Stuttgart (Zgura): 6-3, 6-1 pentru Simona Halep.Turul I: Simona Halep - Kristyna Pliskova (48 WTA) 6-1, 6-2, dupa 58 de minuteTurul II: Simona Halep - Roberta Vinci (34 WTA) 6-3, 2-6, 7-6 (2), dupa o ora si 57 de minuteOptimi: Simona Halep - Samantha Stosur (26 WTA) 6-4, 4-6, 6-4, dupa o ora si 53 minute.Sferturi: Simona Halep - Coco Vandeweghe 6-1, 6-1, dupa 56 de minute.Turul I: Anastasija Sevastova - Shuai Zhang (31 WTA) 6-2, 6-4, dupa 60 de minuteTurul II: Anastasija Sevastova - Karolina Pliskova (3 WTA) 6-3, 6-3, dupa o ora si 19 minuteOptimi: Anastasija Sevastova - Lara Arruabarrena-Vecino (62 WTA) 7-5, 6-2, dupa o ora si 23 de minuteSferturi: Anastasija Sevastova - Kiki Bertens (19 WTA) 6-3, 6-3, dupa o ora si 12 minute.Este a treia oara cand Simona ajunge in semifinalele turneului de la Madrid, dupa editiile din 2014 si 2016.Tot vineri, Simona Halep va juca si in semifinalele probei de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu. Cele doua vor intalni perechea Timea Babos/Andrea Hlavackova (Ungaria/Cehia), cap de serie 5, in al doilea meci de pe terenul trei.