ATP Madrid: Andy Murray, invins de Borna Coric in optimi

Murray a pierdut meciul intr-o ora si 25 de minute.In runda anterioara, tenismanul britanic trecuse de Marius Copil, locul 104 ATP, scor 6-4, 6-3.Borna Coric, in varsta de 20 de ani, este primul lucky loser care ajunge in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, in istoria de 16 ani a competitiei, informeaza News.ro.Borna Coric - 1-Andy Murray 6-3 6-3Alexander Zverev - 11-Tomas Berdych 6-4 6-42-Novak Djokovic - Feliciano Lopez 6-4 7-59-David Goffin - 5-Milos Raonic 6-4 6-26-Kei Nishikori - David Ferrer 6-4 6-3