​WTA Madrid: Sorana Cirstea, eliminata in sferturi de Kristina Mladenovic

Mladenovic s-a impus in prima confruntare cu Sorana Cirstea dupa o ora si 18 minute.Pentru parcursul de la Madrid, Cirstea va fi recompensata cu 131.000 de euro si cu 215 puncte WTA.Cirstea si-a egalat performanta de anul trecut reusita la competitia din capitala Spaniei si va urca pana pe pozitia 67 in clasamentul WTA.14-Kristina Mladenovic - Sorana Cirstea 6-4 6-4Anastasija Sevastova - Kiki Bertens 6-3 6-33-Simona Halep - CoCo Vandeweghe 6-1 6-13-Simona Halep vs Anastasija SevastovaKristina Mladenovic vs Eugenie Bouchard/ 8-Svetlana Kuznetsova.2016 - Simona Halep (6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)