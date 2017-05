WTA Madrid: Simona Halep si Irina-Camelia Begu, in semifinalele probei de dublu

Partida a durat o ora si 17 minute.Pentru un loc in marea finala, Halep si Begu vor juca cu invingatoarele dintre Kiki Bertens (Olanda)/ Johanna Larsso (Suedia) si Timea Babos (Ungaria)/ Andrea Hlavackova (Cehia).Pentru calificarea in semifinalele competitiei, Halep si Begu vor primi cate 390 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 79.360 de euro.Tot joi, Simona Halep s-a calificat in semifinalele probei de simplu, dupa o victorie categorica in fata lui americancei Coco Vandeweghe, scor 6-1, 6-1. Urmatoarea adversara a Simonei Halep va fi letona Anastasija Sevastova (locul 22 WTA).