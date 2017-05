Meciul a inceput cu Simona Halep la serviciu.Jucatoarea noastra isi adjudeca primul game la 15. Americanca a returnat in afara terenului ultima minge trimisa Halep. Vandeweghe serveste puternic si egaleaza scorul.Game solid facut de Halep, care isi castiga fara probleme serviciul: 2-1. Dupa o eroare cu reverul a americancei, Halep beneficiaza de prima minge de break. Coco se apropie la 40-30, insa Halep se impune in cele din urma pe serviciul adversarei si se distanteaza la 3-1.Simona Halep si Coco Vandeweghe nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Daca va trece de jucatoarea americana, Halep o va intani in semifinale pe invingatoarea partidei dintre Kiki Bertens (Olanda, locul 19 WTA) si Anastasija Sevastova (locul 22 WTA).Turul I: Simona Halep - Kristyna Pliskova (48 WTA) 6-1, 6-2, dupa 58 de minuteTurul II: Simona Halep - Roberta Vinci (34 WTA) 6-3, 2-6, 7-6 (2), dupa o ora si 57 de minuteOptimi: Simona Halep - Samantha Stosur (26 WTA) 6-4, 4-6, 6-4, dupa o ora si 53 minute.Turul I: Coco Vandeweghe - Anett Kontaveit (66 WTA) 6-4, 7-6 (7), dupa o ora si 37 de minuteTurul II: Coco Vandeweghe - Laura Siegemund (35 WTA) 6-2, 4-6, 6-3, dupa doua ore si 16 minuteOptimi: Coco Vandeweghe - Carla Suarez-Navarro (24 WTA) 5-7, 6-4, 7-5, dupa doua ore si 28 de minute.2016 - Simona Halep (6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)