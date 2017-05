​WTA Madrid: Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina-Camelia Begu vor evolua joi

Diaputa dintre Halep (cap de serie numarul trei) si Vandeweghe (locul 20 WTA) va fi prima de pe arena Manolo Santana si va incepe la ora 13.00. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Meciul va fi al treilea de pe arena Arantxa Sanchez-Vicario si va incepe in jurul orei 16.30. Sorana Cirsteab (locul 83 WTA), beneficiara a unui wild-card, si Kristina Mladenovic (Franta, locul 17 WTA ), cap de serie numarul 14, se vor confrunta pentru prima data in circuitul WTA.In sferturile de finala ale probeidublu, Simona Halep si Irina-Camelia Begu vor intalni perechea Sania Mirza/Yaroslava Shvedova (India/Kazahstan), cap de serie numarul 4, in al treilea meci de pe terenul patru. Disputa ar putea incepe in jurul orei 16.30.*Turneul de la Madrid este transmis in direct de Digisport.