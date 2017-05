Halep: Imi place sa joc la altitudine, asa cum este Madridul

Simona Halep, care a obtinut, miercuri, calificarea in sferturile de finala ale Madrid Open, a afirmat ca ii place sa joace la altitudine, asa cum este situata capitala Spaniei (667 de metri), potrivit news.ro.

"Imi place la altitudine, asa cum este Madridul (n.r. - 667 metri), simt ca am mai multa putere, simt ca pot sa controlez jocul, chiar daca este la altitudine, imprim mai multa rotatie mingii la acest turneu. Poate ca imi place ca mingea sare mai inalt si pot sa o iau de la nivelul umarului. Ma simt bine si increzatoare la acest turneu, pe aceste terenuri, chiar daca am meciuri foarte grele", a afirmat ea.

Jucatoarea romana spune ca a avut incredere ca va castiga in momentul in care a ajuns in setul decisiv cu Samantha Stosur.

"Am fost foarte increzatoare cand a inceput al treilea set, stiam dinainte ca o sa fie o intalnire foarte dificila. Ii place si ei acest turneu datorita altitudinii, iar <top spin-ul> ei este greu de returnat. Este o jucatoare extraordinara si foarte puternica. M-a durut putin umarul la final, dar cred ca am fost suficient de puternica sa fiu in joc nu numai psihic, ci si cu corpul meu. Am simtit ca sunt mai bine din punct de vedere psihic in acest meci, dar si corpul meu a raspuns foarte bine, chiar daca a trebuit sa stau uneori departe de teren, din cauza loviturilor ei puternice. M-am miscat bine, cred ca am raspuns bine si la <taiate>. Cred ca a fost un meci de nivel ridicat si ea a jucat foarte bine azi. Cu Sam trebuie sa stai aproape de linia de fund, dar nu prea aproape ca da tare. Dar daca stai departe, n-ai nicio sansa, pentru ca deschide unghiurile foarte mult si nu mai ajungi mingile. Am avut un plan cand am jucat cu ea, am incercat sa gasesc ritmul la retur, dar azi a fost imposibil. Am reusit sa returnez bine de cateva ori, dar azi serviciul mi-a mers bine. Am fost puternica din punct de vedere psihic si cred ca asta a fost cheia meciului", a decarat Halep, la conferinta de presa organziata dupa intalnirea cu Stosur.

In ceea ce o priveste pe viitoarea adversara, Halep a spus ca a urmarit putin din meciul pe care jucatoarea americana Coco Vandeweghe l-a castigat, cu 5-7, 6-4, 7-5, in fata spaniolei Carla Suarez Navarro.

"Coco joaca mai plat, de fapt primul ei serviciu e mai plat. Nu stiu cand am jucat ultima data impotriva ei, stiu insa ca sa fie foarte greu, am urmarit un pic meciul ei astazi. O sa vorbesc mane de acest meci, acum sunt obosita. Vom vedea, e o buna provocare pentru mine, sunt din nou in sferturi aici, n-am nimic de pierdut, ca sa fiu sincera", a precizat jucatoarea din Constanta.

Simona Halep, locul 8 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-4, pe australianca Samantha Stosur, locul 26 WTA si cap de serie numarul 16, calificandu-se in sferturile de finala ale Madrid Open.

In faza urmatoare, Halep, detinatoarea trofeului, va evolua, in premiera, cu jucatoarea americana Coco Vandeweghe, locul 20 WTA.