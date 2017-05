​WTA Madrid: Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala

Partida a durat o ora si 58 de minute.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Cirstea si Misaki Doi a devenit 3-0 in favoarea jucatoarei noastre.Pentru calificarea in sferturile competitiei de la Madrid, Cirstea va fi recompensata cu 131.000 de euro si cu 215 puncte WTA.In runda urmatoarea, Sorana Cirstea o va infrunta pe invingatoarea partidei dintre Oceane Dodin (Franta, locul 63 WTA) si Kristina Mladenovic (Franta, 17 WTA), favorita numarul 14.Sorana Cirstea este a doua reprezentata a Romaniei in sferturile turneului patronat de Ion Tiriac, dupa ce Simona Halep a invins-o pe australianca Samantha Stosur (locul 26 WTA), cap de serie numarul 16, scor 6-4, 4-6, 6-4. Irina-Camelia Begu, a treia jucatoare romana din optimi, a pierdut, tot miercuri, scor 1-6, 5-7, meciul cu olandeza Kiki Bertens.Sorana Cirstea - Misaki Doi 7-5 3-6 6-13-Simona Halep - 16-Samantha Stosur 6-4 4-6 6-4Kiki Bertens - Irina Begu 6-1 7-5CoCo Vandeweghe - Carla Suarez Navarro 5-7 6-4 7-58-Svetlana Kuznetsova - Wang Qiang 6-4 7-5Anastasija Sevastova - Lara Arruabarrena Vecino 7-5 6-2 .8-Svetlana Kuznetsova - Angelique Kerber/Eugenie BouchardSorana Cirstea - Oceane Dodine/Kristina MladenovicCoco Vandeweghe - 3-Simona HalepKiki Bertens - Anastasija Sevastova.