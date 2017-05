LIVE Text Simona Halep vs Samantha Stosur (dupa ora 17:50)

Halep si Stosur s-au intalnit pana acum de noua ori in circuitul WTA, scorul fiind 5-4 pentru Simona. In ultimul meci (la Miami, in acest an), Halep a castigat in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-2, dupa ce a salvat o minge de meci. Partida va fi a treia pe "Estadio 3". Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro.2016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki).