WTA Mutua Madrid Open: Simona Halep, Irina Begu si Sorana Cirstea vor evolua astazi in optimi

Halep si Stosur s-au intalnit pana acum de noua ori in circuitul WTA, scorul fiind 5-4 pentru Simona. In ultimul meci (la Miami, in acest an), Halep a castigat in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-2, dupa ce a salvat o minge de meci. Partida va fi a treia pe "Estadio 3", urmand sa inceapa in jurul orei 16:30. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro.Cele doua sportive s-au intalnit de-a lungul timpului de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Irina. Disputa va avea loc pe "Pista 4", fiind al treilea meci al zilei. Ar putea incepe in jurul orei 16:30.Sorana si Misaki s-au intalnit de doua ori in circuitul WTA, scorul fiind 2-0 pentru Cirstea. Partida va avea loc pe "Pista 4", dupa ce se va incheia meciul Irinei Cameliei Begu cu Kiki Bertens. Disputa Soranei ar putea incepe in jurul orei 17:30.*Turneul de la Madrid este transmis in direct de Digisport.