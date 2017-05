Simona Halep: "Nu i-am urat bafta lui Bouchard inainte de meciul cu Sharapova, pentru ca nu vorbim, ea este diferita"

"Nu i-am urat bafta lui Bouchard pentru ca nu vorbim. Ea este diferita, pot sa spun. Nu o judec si nici nu o admir ca este asa. Nu am nimic de spus despre persoana ei", a declarat, marti seara, Halep.Revenirea Mariei Sharapova in circuit dupa suspendare nu o motiveaza in plus pe Simona Halep: "Nu ma gandesc la faptul ca Maria Sharapova a revenit, pentru ca multe jucatoare sunt adversare dificile la acest nivel al tenisului. Pentru mine e la fel daca Maria este aici sau nu este. Nu ma simt motivata mai mult, nu am intalnit-o pana acum".Eugenie Bouchard a declarat, luni seara, ca multe sportive i-au urat succes inainte de meciul cu Maria Sharapova, din turul doi de la Madrid Open. Ea a mai spus ca nu si-a schimbat parerea despre Sharapova, pe care a numit-o "trisoare", dupa ce a fost depistata pozitiv."Nu mi-am schimbat parerea despre ea. Am avut o motivatie suplimentara pentru acest meci. Mai intai pentru ca nu am invins-o niciodata. Dar si tinand cont de circumstante. Inainte de meci, numeroase jucatoare au venit in vestiar si mi-au urat bafta, jucatoare cu care nu vorbesc de obicei. Am primit mesaje de la oameni, care m-au incurajat. Multa lume are parerea mea, dar s-a temut sa o exprime. Voiam sa ma impun nu doar pentru mine, ci pentru toti acesti oameni", a declarat Bouchard.Canadianca a invins-o, luni, cu scorul de 7-5, 2-6, 6-4, pe Sharapova, in turul al doilea al Madrid Open. A fost primul succes al jucatoarei care a ocupat locul 7 WTA in fata fostului lider WTA, in cinci intalniri in circuitul profesionist.Bouchard a fost una dintre cele mai critice jucatoare din circuitul profesionist cu privire la revenirea Mariei Sharapova dupa suspendarea pentru dopaj. Eugenie Bouchard a numit-o "trisoare" pe Sarapova, adaugand ca rusoaica nu ar fi trebuit sa fie reprimita in sport dupa ce a fost depistata pozitiv.Simona Halep este calificata in optimi la simplu si in sferturi la dublu, la Madrid Open.