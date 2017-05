WTA Madrid: Simona Halep si Irina-Camelia Begu, in sferturile probei de dublu

Halep si Begu au invins, in turul doi, cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si trei minute, cuplul Nao Hibino/Alicja Rosolska (Japonia/Polonia), dupa ce au revenit in setul secund de la 1-5.In sferturile de finala, Simona Halep si Irina-Camelia Begu vor intalni perechea Sania Mirza/Iaroslava Svedova (India/Kazahstan), cap de serie numarul 4, care a trecut, cu scorul de 6-1, 7-5, de cuplul Monica Niculescu/Christina McHale (Romania/SUA).Pentru calificarea in sferturi de fnala la Madrid, Halep si Begu vor primi cate 215 puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 40.740 de euro.