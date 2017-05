Simona Halep, dupa revenirea incredibila din partida cu Roberta Vinci: "Nu m-am gandit foarte mult ca voi pierde"

"A fost un meci greu. A fost 5-2 scorul impotriva mea, in setul trei. Nu m-am gandit foarte mult ca voi pierde, m-am gandit ca trebuie sa stau punct cu punct, sa dau tot ce pot ca sa revin si sa raman pozitiva, ceea ce am si facut. Ma bucur foarte mult ca am reusit sa castig.Lucrez la partea mentala, incerc sa fiu cat se poate de pozitiva, indiferent de situatia in care ma aflu in meci. Tot ce pot sa spun este ca ma bucur foarte mult ca am ajuns in acest mod de a fi pe teren si sper sa pastrez aceasta stare pentru ca ma ajuta foarte mult",In optimile de finala ale turneului de la Madrid au ajuns si Sorana Cirstea si Irina-Camelia Begu. Cirstea a invins-o pe Catherine Bellis (SUA, locul 55 WTA), scor 6-3, 6-2, in timp ce Begu a trecut de suedeza Johanna Larsson (57 WTA), scor 4-6, 7-6 (5), 6-3."Ma bucur pentru ea (n.r. Irina Begu) si acum avem dublu. Sper sa intre sa jucam si sa castigam. Cred ca este un turneu foarte placut pentru noi, eu ma simt ca acasa si incerc sa dau tot ce pot ca sa castig fiecare meci, dar, la acest nivel, niciodata nu se stie", a mai spus Halep, care evolueaza alaturi de Irina Begu in proba de dublu a competitiei de la Madrid."Ma gandesc inainte de meci, in ziua respectiva la antrenament. Incerc sa-mi setez cateva chestii, dar acum nu ma gandesc la meciul de maine, ma gandesc la meciul de dublu", a spus romanca despre meciul cu Stosur (Australia - 26 WTA si cap de serie numarul 16).Halep si Stosur s-au intalnit pana acum de noua ori in circuitul WTA, scorul fiind 5-4 pentru Simona. In ultimul meci (la Miami, in acest an), Halep a castigat in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-2, dupa ce a salvat o minge de meci.