Pentru prezenta in turul doi, Copil va fi rasplatit cu 45 de puncte ATP si un cec in valoare de 35.855 de euro.Gratie parcursului de la Madrid, Marius Copil va intra in premiera in Top 100 ATP, incepand de luni.In primul tur, Copil l-a invins pe spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, scor 7-6(6), 4-6, 7-6(9), dupa un meci care a durat doua ore si 54 de minute.