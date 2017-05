​WTA Madrid: Irina-Camelia Begu s-a calificat in optimi

Begu s-a impus cu scorul de 4-6, 7-6 (5), 6-3, dupa doua ore si 25 de minute de joc.In faza urmatoare, Irina-Camelia Begu o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Timea Bacsinszky (Elvetia, locul 28 WTA) si Kiki Bertens (Olanda, locul 19 WTA).Pentru calificarea in optimi de finala la Madrid, Begu va primi 120 de puncte WTA si un cec in valoare de 68.010 euro.Begu este a treia jucatoare din Romania care se califica in optimile de finala ale turneului de la Madrid, dupa Simona Halep, cap de serie numarul 3, si Sorana Cirstea, beneficiara a unui wild-card si pozitia 83 in clasamentul mondial. Simona Halep a trecut de italianca Roberta Vinci, scor 6-3, 2-6, 7-6(2), in timp ce Sorana Cirstea a invins-o pe Catherine Bellis (SUA, locul 55 WTA), scor 6-3, 6-2.Irina Begu - Johanna Larsson 4-6 7-6(5) 6-3Misaki Doi - Donna Vekic 6-1 6-23-Simona Halep - Roberta Vinci 6-3 2-6 7-6(2)Sorana Cirstea - Catherine Bellis 6-3 6-2CoCo Vandeweghe - Laura Siegemund 6-2 4-6 6-3Wang Qiang - Zheng Saisai 6-2 3-6 6-216-Samantha Stosur - Mariana Duque 6-3 7-5