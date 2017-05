The Telegraph: Andre Agassi, posibil noul antrenor al lui Novak Djokovic

Agentul lui Djokovic, Edoardo Artaldi, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acest zvon.Novak Djokovic, numarul 2 mondial, a anuntat, saptamana trecuta, ca renunta la serviciile antrenorului sau, la cele ale preparatorului fizic si kinetoterapeutului. Jucatorul a mentionat ca va fi singur in circuit pentru o perioada.Djokovic a renuntat la antrenorul Marian Vajda, preparatorul fizic Gebhard Phil-Gritsch si kinetoterapeutul Miljan Amanovic, dupa "o analiza detaliata a jocului si dupa discutii cu fiecare membru al echipei".In decembrie 2016, Djokovic, 29 de ani,, dupa trei ani. Agassi are in palmares 60 de titluri ATP, opt de Grand Slam si a castigat de trei ori Cupa Davis.