​VIDEO WTA Madrid: Eugenie Bouchard o elimina pe Maria Sharapova, dupa unul din cele mai spectaculoase meciuri ale anului (Rezultatele zilei)

"Nu mi-am schimbat parerea despre ea. Am avut o motivatie suplimentara pentru acest meci. Mai intai pentru ca nu am invins-o niciodata. Dar si tinand cont de circumstante. Inainte de meci, numeroase jucatoare au venit in vestiar si mi-au urat bafta, jucatoare cu care nu vorbesc de obicei. Am primit mesaje de la oameni, care m-au incurajat. Multa lume are parerea mea, dar s-a temut sa o exprime. Voiam sa ma impun nu doar pentru mine, ci pentru toti acesti oameni" -"M-as ingrijora daca as sta aici si as spune ca-s fericita dupa ce am pierdut un meci, indiferent ca este vorba de primul tur sau o finala. Sunt o competitoare. Cand muncesti multe ore pe zi este pentru a castiga meciuri. Nu a fost o zi buna, sunt dezamagita. Dar asta ma va face o jucatoare mai buna. Asa voi castiga mai multe turnee si mai multe Grand Slam-uri" -Bouchard a fost una dintre cele mai critice jucatoare din circuitul WTA cu privire la revenirea Mariei Sharapova dupa suspendarea pentru dopaj. Canadianca a numit-o "trisoare" pe Masha, adaugand ca rusoaica nu ar fi trebuit sa fie reprimita in sport dupa ce a fost depistata pozitiv.Angelique Kerber (1) - Katerina Siniakova 6-2, 1-6, 7-5Eugenie Bouchard - Maria Sharapova 7-5, 2-6, 6-4Svetlana Kuznetova (8) - Alison Riske 2-6, 7-6 (11/9), 6-2Kristina Mladenovic (14) - Lauren Davis 6-3, 1-6, 7-6 (1)Carla Suarez Navarro - Caroline Wozniacki (10) 6-4, 2-6, 6-2Lara Arruabarrena Vecino - Barbora Strycova (15) 3-6, 6-3, 6-3Anastasija Sevastova - Karolina Pliskova (2) 6-3, 6-32016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)