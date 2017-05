Tenisul nu a vorbit pentru Sarapova: A pierdut in fata canadiencei Bouchard, in turul al doilea, la Madrid

Jucatoarea de tenis Eugenie Bouchard, locul 60 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 7-5, 2-6, 6-4, pe rusoaica Maria Sarapova, locul 258 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al doilea al Madrid Open. Partida a durat doua ore si 52 de minute, potrivit news.ro.



A fost primul succes al jucatoarei care a ocupat locul 7 WTA in fata Mariei Sarapova, in cinci intalniri in circuitul WTA.

Bouchard a fost una dintre cele mai critice jucatoare din circuitul profesionist cu privire la revenirea Mariei Sarapova dupa suspendarea pentru dopaj.

Eugenie Bouchard a numit-o "trisoare" pe Sarapova, adaugand ca rusoaica nu ar fi trebuit sa fie reprimita in sport dupa ce a fost depistata pozitiv.

"E o trisoare si nu cred ca unei trisoare ar trebui sa i se permita sa evolueze din nou, in orice sport. Este atat de nedrept pentru celelalte jucatoare care sunt corecte. Cred ca WTA transmite un mesaj gresit tinerilor: <triseaza si te vom primi inapoi cu bratele deschise>. Nu este corect", a declarat Bouchard, la finalul lunii aprilie.

La Madrid, Sarapova nu a dorit sa comenteze prea mult afirmatiile jucatoarei din Canada, precizand ca o sa vorbeasca tenisul in locul ei.

"Sunt o persoana publica de cand eram adolescenta. Am auzit astfel de lucruri la adresa mea. Daca as fi fost afectata de tot ceea ce am auzit, pe teren si in afara lui, nu as fi reusit niciodata. Tenisul vorbeste pentru mine", a declarat jucatoarea rusa.

Maria Sarapova a revenit, la 26 aprilie, la Stuttgart, dupa suspendarea de 15 luni primita dupa ce a fost depistata pozitiv cu meldonium, la Australian Open, in 2016. Fosta ocupanta a locului I WTA a primit un wild card si a atins faza semifinalelor la Porsche Tennis Grand Prix. Si la Madrid ea a evoluat cu invitatie, reusind sa se califice in turul al doilea, dupa victoria obtinuta, duminica, in fata sportivei croate Mirjana Lucici Baroni, locul 20 WTA, scor 4-6, 6-4, 6-0.