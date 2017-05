ATP Madrid: Florin Mergea (castigator in 2015 si finalist in 2016), eliminat din competitia de dublu in runda inaugurala

Mergea si Qureshi au pierdut meciul intr-o ora si 36 de minute.Acst esec vine la o zi dupa ce de la Madrid a fost eliminat si Horia Tecau, castigatorul de anul trecut al trofeului la dublu, alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi au fost invinsi de cuplul Nick Kyrgios/Jac Sock (Australia/SUA), scor 6-4, 7-6 (6).In 2016, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au impus in finala de la Madrid in fata perechii Florin Mergea/Rohan Bopanna (Romania/India), scor 6-4, 7-6 (5).Un an mai devreme, in 2015, Florin Mergea si Rohan Bopanna au invins in finala cuplul Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic (Polonia/Serbia), scor 6-2, 6-7(5), 11-9.