ATP Madrid: Marius Copil, victorie dramatica impotriva lui Guillermo Garcia-Lopez - Duel cu Andy Murray in turul doi

In varsta de 26 de ani, Copil s-a impus in trei seturi, scor 7-6(6), 4-6, 7-6(9), dupa un meci care a durat doua ore si 54 de minute.Marius Copil il va intalni pe Andy Murray (liderul ierarhiei ATP) in turul doi al Masters-ului de la Madrid.Pentru parcursul de pana acum, Copil va primi 35.855 de euro si 45 de puncte in ierarhia ATP de simplu.