WTA Madrid: Monica Niculescu, in turul doi al probei de dublu

Niculescu si McHale au trecut, in runda inaugurala, cu scorul de 6-3, 3-6, 10-8, de cuplul Barbora Krejcikova/Alla Kudryavtseva (Cehia/Rusia). Meciul a durat o ora si 22 de minute.In urmatorul meci, Niculescu si McHale se vor duela cu perechea Sania Mirza/Yaroslava Shvedova(India/Kazahstan), cap de serie numarul 4.Pentru parcursul de pana acum, Niculescu si McHale vor primi cate 120 de puncte in ierarhia de dublu si un cec in valoare de 20.606 euro.