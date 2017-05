WTA Madrid: Karolina Pliskova, eliminata in turul doi de Anastasija Sevastova

Cap de serie numarul doi, Karolina nu a prins o zi prea buna, incomodata fiind si de faptul ca Anastasija a returnat constant o minge in plus. Jucatoarea din Cehia a comis 22 de erori nefortate (fata de doar 10 ale adversarei), si-a asumat anumite riscuri, iar forehand-ul nu a "ascultat-o" precum in alte partide.Dupa o ora si 17 minute, Sevastova s-a impus in doua seturi, 6-3, 6-3. Odata cu eliminarea Karolinei, primele doua favorite la castigarea competitiei au ramas Angelique Kerber si Simona Halep.Karolina se afla pe partea inferioara a tabloului de simplu feminin de la Madrid, iar conform tragerii la sorti s-ar fi putut intalni in semifinale cu Simona Halep (daca favoritele si-ar fi respectat statutul de capi de serie).2016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)