Clasamentul WTA: Simona Halep a coborat pe locul 8

Aceasta este cea mai slaba clasare a Simonei Halep in ierarhia WTA din februarie 2014 si pana astazi.* in paranteza locul ocupat anterior in ierarhia WTA8 (4) Simona Halep 4206 puncte36 (29) Irina-Camelia Begu 1.40251 (48) Monica Niculescu 1.10183 (64) Sorana Cirstea 701105 (111). Ana Bogdan 533121 (88). Patricia Maria Tig 450223 (246). Irina Bara 233250 (249). Alexandra Cadantu 194 etc.24 Monica Niculescu 2.855 puncte57 Raluca Olaru 1.345114 Simona Halep 687115 Irina-Camelia Begu 687 etc.1 (1). Serena Williams 7.010 puncte2 (2). Angelique Kerber 6.9453 (3). Karolina Pliskova 5.9464 (6). Garbine Muguruza Blanco 4.6275 (5). Dominika Cibulkova 4.4756 (7). Johanna Konta 4.4257 (8). Agnieszka Radwanska 4.2558 (4). Simona Halep 4.2069 (9). Svetlana Kuznetsova 4.06010 (12). Elina Svitolina 3.955.1 Karolina Pliskova 2252 puncte2 Caroline Wozniacki 21753 Johanna Konta 21304 Serena Williams 20305 Venus Williams 19376 Elina Svitolina 19357 Kristina Mladenovic 14718 Elena Vesnina 14589 Anastasia Pavlyuchenkova 142710 Mirjana Lucic-Baroni 1344.................................29 Simona Halep 605 puncte52 Sorana Cirstea 42362 Irina-Camelia Begu 36186 Monica Niculescu 267 etc.