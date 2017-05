​Madrid Open: Sportivii romani care vor evolua luni la turneul patronat de Ion Tiriac

Marius Copil, locul 109 ATP si beneficiar al unui wild card, il va intalni in primul tur pe spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, numarul 120 mondial, in primul meci al zilei de pe terenul 3, incepand cu ora 13.00.Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi va evolua in runda inaugurala la dublu in al doilea meci de pe terenul cinci cu echipa Oliver Marach/Mate Pavic (Austria/Croatia).La dublu feminin, in prima intalnire de pe terenul sapte, perechea Monica Niculescu/Christina McHale (Romania/SUA) va juca in primul tur cu echipa Barbora Krejcikova/Alla Kudriavteva (Cehia/Rusia).Dupa aceasta intalnire, va urma meciul dintre Simona Halep/Irina Begu si cuplul Abigail Spears/Katarina Srebotnik (SUA/Cehia).