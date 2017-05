WTA Madrid: Sorana Cirstea, in turul doi - Victorie cu Anastasia Pavlyucenkova (favorita 13)

Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 6-1, 3-6, 7-6 (5), dupa doua ore si 25 de minute de joc.Cirstea a condus cu 4-0 in setul trei, rusoaica a reusit sa egaleze, dar romanca s-a impus in cele din urma la tie-break.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 3-2 in favoarea Soranei Cirstea.In turul doi, Sorana o va intalni pe americanca Catherine Bellis, locul 59 in ierarhia mondiala, care a invins-o pe Daria Gavrilova (26 WTA), scor 7-5, 5-7, 6-2. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent.Pentru accederea in turul doi, Cirstea va primi 32.260 de euro si 65 de puncte WTA.Sorana Cirstea - 13-Anastasia Pavlyuchenkova 6-1 3-6 7-6(5)Oceane Dodin - Andrea Petkovic 6-3 6-4Katerina Siniakova - Pauline Parmentier 6-1 6-0Carla Suarez Navarro - Peng Shuai 3-6 7-5 6-0Timea Bacsinszky - 5-Garbine Muguruza Blanco 6-1 6-315-Barbora Strycova - Lucie Safarova 5-7 6-3 6-3Johanna Larsson - Francesca Schiavone 5-7 6-3 6-1CoCo Vandeweghe - Anett Kontaveit 6-4 7-6(7)Zheng Saisai - 11-Elina Svitolina 2-6 7-6(4) 6-3Mariana Duque - Julia Goerges 6-3 6-416-Samantha Stosur - Sara Sorribes Tormo 6-2 6-0Wang Qiang - Caroline Garcia 6-4 6-3Maria Sharapova - 17-Mirjana Lucic-Baroni 4-6 6-4 6-08-Svetlana Kuznetsova - Yaroslava Shvedova 6-4 6-3Donna Vekic - Yulia Putintseva 6-3 6-4Lauren Davis - Monica Puig 6-3 4-6 7-6(3)Catherine Bellis - Daria Gavrilova 7-5 5-7 6-214-Kristina Mladenovic - Ana Konjuh 5-7 6-3 0-0 (abandon Konjuh)1-Angelique Kerber - Timea Babos 6-4 6-2.