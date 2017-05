WTA Madrid: Monica Niculescu, invinsa de Caroline Wozniacki dupa un meci maraton

Monica a reusit in acest meci sa castige pentru prima data un set in fata jucatoarei din Danemarca. Wozniacki conduce cu 8-0 in intalnirile directe cu Monica Niculescu.In turul doi, Wozniacki se va duela cu invingatoarea partidei dintre Carla Suarez-Navarro (23 WTA) si Shuai Peng (38 WTA).Niculescu primeste pentru participare un cec de 15.146 euro si 10 puncte WTA.3-Simona Halep - Kristyna Pliskova 6-1 6-210-Caroline Wozniacki - Monica Niculescu 7-5 6-7(3) 6-4Zheng Saisai - 11-Elina Svitolina 2-6 7-6(4) 6-3Mariana Duque - Julia Goerges 6-3 6-416-Samantha Stosur - Sara Sorribes Tormo 6-2 6-0Wang Qiang - Caroline Garcia 6-4 6-3Maria Sharapova - 17-Mirjana Lucic-Baroni 4-6 6-4 6-08-Svetlana Kuznetsova - Yaroslava Shvedova 6-4 6-3Donna Vekic - Yulia Putintseva 6-3 6-4Lauren Davis - Monica Puig 6-3 4-6 7-6(3)Catherine Bellis - Daria Gavrilova 7-5 5-7 6-214-Kristina Mladenovic - Ana Konjuh 5-7 6-3 0-0 (abandon Konjuh)1-Angelique Kerber - Timea Babos 6-4 6-2.