LIVESCORE Simona Halep vs Kristyna Pliskova 3-1

A inceput meciul cu Simona Halep la serviciu. Jucatoarea noastra castiga fara emotii primul game al partidei, insa Kristyna isi face si ea serviciul. Un nou game solid al romancei, care preia din nou avantajul pe tabela: 2-1Cele doua jucatoarea nu s-au intalnit pana acum in circuitul WTA. Kristina este sora geamana a Karolinei Pliskova, numarul trei WTA.Daca va trece de Kristyna Pliskova, Halep o va infrunta in runda urmatoare pe italianca Roberta Vinci (locul 36 WTA), care a trecut de Daria Kasatkina, scor 6-1, 1-6, 6-1.Simona este ultima castigatoare a turneului de la Madrid. Romanca a invins-o in finala editiei trecute a competitiei pe Dominika Cibulkova, scor 6-2, 6-4.16-Samantha Stosur - Sara Sorribes Tormo 6-2 6-0Wang Qiang - Caroline Garcia 6-4 6-3Maria Sharapova - 17-Mirjana Lucic-Baroni 4-6 6-4 6-08-Svetlana Kuznetsova - Yaroslava Shvedova 6-4 6-3Donna Vekic - Yulia Putintseva 6-3 6-4Lauren Davis - Monica Puig 6-3 4-6 7-6(3)Catherine Bellis - Daria Gavrilova 7-5 5-7 6-214-Kristina Mladenovic - Ana Konjuh 5-7 6-3 0-0 (abandon Konjuh)1-Angelique Kerber - Timea Babos 6-4 6-22016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)