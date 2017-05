VIDEO WTA Rabat: Anastasia Pavlyuchenkova a cucerit al doilea titlu din acest an

Partida a durat o ora si 44 de minute.A fost a opta intalnire intre cele doua jucatoare, scorul devenind 5-3 pentru rusoaica.Pentru succesul de la Rabat, Anastasia Pavlyucenkova va primi 280 de puncte WTA si un cec in valoare de 43.000 de dolari, in timp ce Schiavone va incasa 21.400 de dolari si 180 de puncte WTA."A fost cel mai greu meci al turneului. Am mai jucat impotriva ei, tot pe zgura, asa ca ma asteptam la o partida dificila. Sunt foarte fericita ca am castigat",Pavlyuchenkova a obtinut al doilea titlu WTA din 2017, dupa cel de la Monterrey (Mexic), unde a invins-o in finala pe Angelique Kerber, scor 6-4, 2-6, 6-1.Anastasia Pavlyuchenkova va debuta duminica la turneul de categorie "Premier Mandatory" de la Madrid, unde o va intalni in primul tur pe Sorana Cirstea (64 TWA), beneficiara unui wild-card.